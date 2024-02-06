بايدن يلتقي برئيس توفي قبل 30 عاما...

خلط الرئيس الأمريكي جو بايدن بين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والزعيم الفرنسي السابق فرانسوا ميتران، في خطاب انتخابي تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.

روى بايدن (81 عاما) في كلمة خلال حدث انتخابي في لاس فيغاس الأحد، حكاية عن رد فعل ماكرون على خطاب ألقاه في قمة لمجموعة السبع في عام 2020.

وقال بايدن " "نظر إليّ ميتران من ألمانيا - أعني من فرنسا - وقال +أتعلم، لماذا، كم من الوقت ستعود+؟".



وفي وقت لاحق، أدرج نص أصدره البيت الأبيض الاسم الصحيح للرئيس الفرنسي ماكرون بين قوسين.



وشغل ميتران منصب رئيس فرنسا من 1981 إلى 1995، وتوفي عام 1996.

وشوهد مقطع الفيديو وتمت مشاركته على نطاق واسع على منصة "اكس".



ويسعى الرئيس الأميركي إلى إعادة انتخابه وسط تركيز من المنافسين السياسيين والناخبين على عمره.

وأخطأ بايدن عدة مرات في السابق منذ توليه الرئاسة خاصة في سبتمبر 2022 عندما نادى على نائبة متوفية في الكونغرس.



وارتكب الرئيس السابق ومنافس بايدن المحتمل في الانتخابات الرئاسية هذا العام دونالد ترامب خطأ مماثلا الشهر الماضي، في زلة لسان عندما خلط بين منافسته في الحزب الجمهوري نيكي هايلي ورئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي. وشككت هايلي بالأهلية العقلية لترامب.



وفي إشارة إلى هجوم 6 يناير 2021 على الكابيتول، قال ترامب أمام حشد من أنصاره "نيكي هايلي مسؤولة عن الأمن. عرضنا عليها 10 آلاف شخص (...) جنود وحرس وطني وكل ما يريدون (...) لكنهم رفضوا العرض. لا أريد التحدث عن ذلك".