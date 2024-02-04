العاصفة "باينابل إكسبرس" تجتاح ولاية كاليفورنيا وتحذيرات من رياح بقوة الإعصار

استعدت ولاية كاليفورنيا اليوم الأحد لأسوأ عاصفة تهدد بهبوب رياح بقوة الإعصار على أجزاء من الولاية والتسبب في فيضانات وانهيارات طينية أثناء تحركها على الساحل خلال الأيام القليلة المقبلة.

قال بيل براون، عمدة مقاطعة سانتا باربرا، للصحافيين يوم السبت: يتوقع أن تكون هذه العاصفة واحدة من أكبر وأهم العواصف في تاريخ مقاطعتنا وهدفنا هو تجاوزها دون وقوع وفيات أو إصابات خطيرة.

وأصدرت سلطات الولاية تحذيرات وأوامر إخلاء في مقاطعات سانتا باربرا ولوس أنجلوس وفينتورا ومونتيري، وأغلقت المدارس أبوابها يوم الاثنين في جميع أنحاء مقاطعة سانتا باربرا.

وصلت العاصفة، التي تحمل اسم باينابل إكسبرس إلى شمال كاليفورنيا يوم السبت عندما كانت معظم أنحاء الولاية تحت مراقبة الرياح أو الأمواج أو الفيضانات.

بحلول وقت مبكر من يوم الأحد، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا نادرا من رياح بقوة الإعصار تهب على الساحل الأوسط، تصل سرعتها إلى 148 كم / ساعة) من شبه جزيرة مونتيري إلى القسم الشمالي من مقاطعة سان لويس أوبيسبو.

من المتوقع أن تتحرك العاصفة على طول الساحل وتضرب منطقة لوس أنجليس مصحوبة بهطول أمطار غزيرة وفيضانات وثلوج على ارتفاعات عالية يوم الأحد ثم تضرب مقاطعة أورانغ وسان دييغو يوم الاثنين. ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة إلى المتوسطة على جنوب كاليفورنيا حتى يوم الثلاثاء.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن يبلغ متوسط هطول الأمطار نحو 15 سم في المناطق الساحلية والوادي بجنوب كاليفورنيا، فيما يرتفع إلى 31 سم في سفوح التلال والجبال.

وتوقع خبراء الأرصاد حدوث انهيارات طينية وتدفقات للأنقاض وفيضانات.