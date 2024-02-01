عدد القتلى في غزة يتجاوز 27 ألفا.. وجنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بتجاهل قرار محكمة أممية

ارتفع عدد القتلى جراء الحرب في قطاع غزة إلى ما يزيد على 27 ألفا وعدد المصابين إلى 66 ألفا، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس.

وفي الأثناء، اتهمت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا إسرائيل بتجاهل الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، والذي أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع سقوط قتلى في غزة.

ارتفع عدد القتلى بواقع أكثر من 1100 منذ أن طلبت المحكمة الأممية من إسرائيل أن تبذل قصارى جهدها لمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وقالت الوزارة إن 27019 فلسطينيا قتلوا وأصيب 66139 منذ السابع من أكتوبر. ولم تحدد عدد النساء والأطفال بين القتلى، لكن في إحصائيات سابقة فإنهم يشكلون ما يصل إلى ثلثي العدد.