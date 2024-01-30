حكم بسجن عمران خان 10 سنوات في قضية "تسريب وثائق سرية"

حُكم على رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان اليوم (الثلاثاء)، بالسجن 10 أعوام، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلامية رسمية وناطق باسم حزبه، في إطار قضية مثيرة للجدل مرتبطة بتسريب وثائق دولة سرية.

وقال ناطق باسم حزب "حركة إنصاف" لوكالة الصحافة الفرنسية: "حُكم على كلّ من رئيس الوزراء السابق عمران خان، ونائب رئيس (حزب حركة إنصاف) شاه محمود قرشي، بالسجن 10 أعوام في هذه القضية".

وفي ديسمبر الماضي، رفض ترشيح خان، ومعظم أنصاره للانتخابات التشريعية المقررة في فبراير، على ما أعلن مسؤولو حزبه.

وكان المحامي نعيم حيدر بانجوتا، وكيل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، قد أعلن مطلع الشهر الحالي، أن اتهامات بازدراء مفوضية الانتخابات وُجّهت إلى موكله؛ وذلك في تحرك يتعلق بمزاعم إدلائه بتصريحات مهينة عن رئيس المفوضية، بحسب "رويترز".

ويواجه نجم الكريكيت السابق البالغ من العمر 71 عاماً، معارك سياسية وقانونية منذ إطاحته من منصب رئيس الوزراء في أبريل 2022.

ولم يظهر في أي مناسبة علنية منذ صدور الحكم بسجنه لمدة 3 سنوات في أغسطس الماضي، بتهمة بيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني أثناء توليه منصبه من 2018 إلى 2022.