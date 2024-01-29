ملك بريطانيا يغادر المستشفى بعد إجراء تصحيحي لتضخم البروستاتا

غادر ملك بريطانيا تشارلز الثالث مستشفى خاص في لندن يوم الاثنين بعد خضوعه لجراحة تصحيحية لتضخم البروستاتا.

ودخل العاهل البريطاني البالغ من العمر 75 عاما إلى مستشفى "لندن كلينك" حيث خضعت أميرة ويلز زوجة ابنه، مؤخرا لعملية جراحية في البطن وقال مكتبها في قصر كنسينغتون يوم الاثنين إنها عادت إلى المنزل.

وتم تشخيص إصابة تشارلز الذي اعتلى العرش قبل 16 شهرا، بحالة حميدة في 17 يناير بعد أن عانى من أعراض لم يكشف عنها وألغى ارتباطاته وحثه الأطباء على الراحة قبل الإجراء الذي انتهى بعد ظهر الجمعة.

وقرر الملك الإعلان عن الجراحة مسبقا في محاولة لتشجيع الرجال على فحص البروستات بما يتماشى مع نصائح الصحة العامة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" يوم الأحد أن تشارلز الثالث لن يؤدي واجباته الرسمية كملك لمدة شهر تقريبا نقاهة حتى يتعافى من العملية الجراحية.