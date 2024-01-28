الجيش الأميركي يراقب حالة 34 عسكريا بعد هجوم الأردن

قال مسؤول أميركي لرويترز إن عدد أفراد الجيش الأميركي الذين أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في شمال شرق الأردن اليوم الأحد ارتفع، مضيفا أنه يجري مراقبة نحو 34 من القوات للاشتباه في إصابات محتملة بالدماغ.

وذكر بيان سابق للجيش الأميركي أن ثلاثة عسكريين قتلوا وأصيب 25 آخرون في الهجوم. ولم تنشر وزارة الدفاع الأمريكية بعد تفاصيل بشأن طبيعة الإصابات، لكن إصابات الدماغ الرضية أمر شائع بعد أي انفجار كبير.