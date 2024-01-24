أكثر من 70 قتيلا في انهيار منجم ذهب في مالي

قتل أكثر من 70 شخصا في انهيار منجم للذهب في موقع للتنقيب عن الذهب في غرب مالي، بحسب ما أفاد مسؤول في مجموعة منقبين محليين ونائب محلي الاربعاء وكالة فرانس برس.

وقال عمر سيديبي أحد مسؤولي المنقبين عن الذهب في كانغابا، "بدأ الأمر بضجيج. بدأت الأرض تهتز. كان هناك أكثر من 200 منقب عن الذهب في الموقع. انتهت أعمال البحث الآن وعثرنا على 73 جثة".

وذكرت وزارة المناجم في بيان نشرته الثلاثاء مقتل عدد من المنقبين، دون إعطاء ارقام دقيقة. وقدمت الحكومة "تعازيها الحارة للعائلات المكلومة والشعب المالي".

ودعا "المجتمعات التي تعيش قرب مواقع التعدين وعمال مناجم الذهب إلى احترام متطلبات السلامة بدقة والعمل فقط في المناطق المخصصة لاستخراج الذهب".

وتتعرض مواقع استخراج الذهب بانتظام لانهيارات مميتة حيث يكون النشاط خطيرا وتسعى السلطات للسيطرة على الاستغلال الحرفي للمعدن.