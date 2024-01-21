18 قتيلًا في ضربة أوكرانية على دونيتسك

قُتل 18 شخصًا على الأقلّ وأصيب 13 آخرون في ضربة أوكرانية الأحد على سوق في دونيتسك بشرق أوكرانيا، على ما قال حاكم المنطقة الخاضعة للسيطرة الروسية في حصيلة جديدة.

وقال حاكم منطقة دونيتسك المعيّن من قبل موسكو دنيس بوشيلين على تلغرام "يتم تحديث المعلومات بشأن نتائج القصف المروّع على حيّ كيروف. في الوقت الحالي، هناك 18 قتيلًا و13 جريحًا".

وفي حصيلة سابقة، تحدث بوشيلين عن سقوط 13 قتيلًا وعشرة جرحى.

وأضاف "استُهدف السوق يوم الأحد في وقت يكون فيه الأكثر ازدحامًا".