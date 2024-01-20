بوريس جونسون: انتخاب ترامب مجددا قد يكون "بالضبط ما يحتاجه العالم"

قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق إن فترة رئاسية جديدة لدونالد ترامب يمكن أن تكون هي "بالضبط ما يحتاجه العالم".

وسخر جونسون من حالة القلق على المستوى الدولي من فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر.

وقال جونسون في عموده الأسبوعي في صحيفة "ديلي ميل" إنه إذا دعم ترامب أوكرانيا في حربها ضد روسيا، فإن قيادته المتجددة "يمكن أن تكون فوزا كبيرا للعالم".