مقتل 3 من مهربي المخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية

أعلن الجيش المصري الخميس إحباط عملية جديدة لتهريب المخدرات ومقتل ثلاثة من المهربين، في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوع على حدوده مع إسرائيل.

وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان "إستكمالاً لجهود العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، تم إحباط محاولة تهريب للمواد المخدرة تقدر بحوالى 300 كيلوغرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد من المهربين".

وكان الجيشان المصري والإسرائيلي قد أعلنا الثلاثاء أنهما أحبطا محاولة لتهريب مخدرات على حدودهما، ما أسفر عن مقتل أحد المهربين "في جنوب معبر العوجة"، المعروف باسم نيتسانا في إسرائيل، حيث يتم تفتيش جزء من المساعدات الإنسانية قبل دخولها إلى قطاع غزة .

وكان المهربون ينقلون ما لا يقل عن "147 كيلوغراماً من المخدرات"، بحسب الجيش المصري.