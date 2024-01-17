إلغاء الارتباطات الملكية للأميرة كيت ميدلتون بعد دخولها المستشفى

أعلن قصر كنسينغتون في لندن، الأربعاء، أن أميرة ويلز دخلت المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية في البطن وستبقى في لندن كلينيك لمدة تصل إلى أسبوعين.

وقال القصر إنه من المتوقع أن تعود كيت ميدلتون إلى مهامها العامة بعد عيد الفصح.

ودخلت الملكة المستقبلية البالغة من العمر 42 عاما إلى المستشفى يوم الثلاثاء.

وقال القصر: “إن أميرة ويلز تقدر الاهتمام الذي سيثيره هذا البيان”. “إنها تأمل أن يتفهم الجمهور رغبتها في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية لأطفالها؛ ورغبتها في أن تظل معلوماتها الطبية الشخصية خاصة.

كما قال القصر إن كيت، زوجة الأمير ويليام، ترغب في الاعتذار عن إلغاء وتأجيل ارتباطاتها المقبلة.

وأضاف: "إنها تتطلع إلى إعادة توظيف أكبر عدد ممكن من الموظفين، في أقرب وقت ممكن".

بعد رحيل الأمير هاري وميغان العاصف إلى كاليفورنيا في عام 2020، عزز أمير وأميرة ويلز مكانتهما باعتبارهما من بين أكثر أعضاء العائلة المالكة شعبية. ظلت كيت، على وجه الخصوص، عضوًا ملكيًا موثوقًا به في نظر الجمهور.

وكانت من بين أفراد العائلة المالكة الذين ظهروا في قداس عيد الميلاد السنوي في ساندرينجهام.