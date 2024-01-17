غوتيريش: طرفا الصراع في غزة "يسحقان" القانون الدولي

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء أن طرفا الصراع في غزة "يسحقان" القانون الدولي وحثهما على وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وقال في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن طرفا الصراع "يتجاهلان القانون الدولي ويضربان باتفاقيات جنيف عرض الحائط بل ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف أن "العالم يقف متفرجا بينما يتعرض المدنيون، ومعظمهم من النساء والأطفال، للقتل والتشويه والقصف وإجبارهم على ترك منازلهم وحرمانهم من المساعدات الإنسانية".

وتابع "أكرر دعوتي إلى وقف فوري لإطلاق النار لتخفيف المعاناة الإنسانية وإلى إطلاق عملية تهدف إلى تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال تطبيق حل الدولتين.

من جهته قال غير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية اليوم الأربعاء إن العالم يحتاج إلى إنهاء حرب غزة سريعا.

وقال بيدرسن في حديث بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إنه قلق للغاية بسبب "اتساع نطاق الحرب والتصعيد".