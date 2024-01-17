بسبب الطقس السيء.. إلغاء أكثر من نصف الرحلات في مطار فرانكفورت الألماني

تم إلغاء أكثر من نصف الرحلات في مطار فرانكفورت اليوم الأربعاء بسبب التحذيرات من تساقط الثلج والجليد، وذلك حسبما أعلنت متحدثة باسم شركة فرابورت المشغلة لأكبر مطار في ألمانيا قبل ظهر اليوم.

وأضحت المتحدثة إنه تم إلغاء ما يقرب من 600 رحلة من أصل 1047 رحلة مجدولة حتى قبل الظهر.

وأضافت المتحدثة أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك رحلات أخرى سيتم إلغاؤها مشيرة إلى مراقبة تطورات الطقس أولاً.

وتابعت المتحدثة أنها تنصح الركاب بالاستعلام مسبقًا لدى شركات الطيران عن وضع رحلاتهم وعدم القدوم إلى المطار في حالة إلغاء الرحلة.

وتستعد ألمانيا لتساقط الثلوج بكثافة وتراكم الجليد الأسود اليوم وكذا لمشاكل مرورية نتيجة لذلك.

ومن المتوقع تساقط الثلوج بكثافة، خاصة في وسط وجنوب البلاد، وفقا لما ذكرته خدمة الطقس الألمانية. ويتوقع أن تؤثر تلك الأجواء على حركة السكك الحديدية والرحلات الجوية.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية في وقت سابق من اليوم من خطر شديد للجليد الأسود في الجنوب الغربي وانتشار الجليد الأسود على نطاق واسع في النصف الجنوبي من البلاد اليوم. ومن المتوقع تساقط الثلوج بكثافة في غرب ووسط ألماني