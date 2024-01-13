مهمة جديدة للاستخبارات الأميركية في غزة

كشفت مصادر أميركية أن وكالة المخابرات المركزية CIA جمعت معلومات عن كبار قادة حماس وموقع الرهائن في غزة، وقدمت تلك المعلومات إلى إسرائيل بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وقال مسؤولون إنه بعد هجوم 7 أكتوبر مباشرة، أرسل مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ، مذكرة إلى وكالات الاستخبارات ووزارة الدفاع يأمر فيها بتشكيل فرقة العمل وتوجيه زيادة جمع المعلومات الاستخبارية عن قيادة حماس.

وتشكيل قوة العمل الجديدة لم يؤدِّ إلى استحداث صلاحيات قانونية جديدة، لكن البيت الأبيض شدد على ضرورة منح الأولوية لجمع المعلومات الاستخباراتية عن حماس، لكن تلك المعلومات لم يتضح مدى أهميتها بالنسبة لإسرائيل التي لم تعتقل أو تقتل أي من كبار قادة الحركة.

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة لا تزود إسرائيل بمعلومات عن عناصر "حماس ذوي الرتب الصغيرة أو المتوسطة".

ويعتقد بعض المسؤولين الأميركيين أن عملية استهداف عناصر حماس من ذوي الرتب الصغيرة والمتوسطة "سوء تقدير من جانب إسرائيل"، بسبب "إمكانية استبدالهم بسهولة والمخاطر غير المبررة التي يتعرض لها المدنيون في عمليات الاستهداف تلك".