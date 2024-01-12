الامم المتحدة تندد بصعوبة إيصال المساعدات إلى شمال غزة

نددت الأمم المتحدة الجمعة بالصعوبة المتزايدة التي تعيق إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة، متهمة الجيش الإسرائيلي بوضع عقبات أمام إدخال إمدادات الوقود وخصوصا إلى المستشفيات.

وصرح ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الاراضي الفلسطينية أندريا دي دومينيكو للصحافيين في جنيف، أن "العمليات في الشمال تزداد تعقيدا. نصطدم برفض منتظم من الطرف الإسرائيلي".

وأوضح متحدثا عبر الفيديو من القدس أن إسرائيل وافقت "جزئيا" على ثلاث مهمات الخميس، غير أنها لم توافق في الأيام السابقة سوى على مهمة واحدة من أصل سبعة.

كما اتهم الجيش الإسرائيلي بأنه يرفض بشكل "منتظم جدا" إيصال الوقود الذي تحتاج إليه خصوصا المستشفيات، محذرا بأن هذا الوضع "بصدد بلوغ مستوى من اللاإنسانية يفوق المنطق".

في الاثناء استأنف مستشفى الشفاء، أكبر مستشفيات قطاع غزة، الخدمة جزئيا كما ذكرت منظمة الصحة العالمية التي تمكنت من تسليمه إمدادات للمرة الأولى منذ أسبوعين.

وأعلن مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس ليل الخميس الجمعة أن "فريقا من منظمة الصحة العالمية وشركائها تمكن من الوصول إلى مستشفى الشفاء في شمال غزة اليوم وتقديم 9300 لتر من الوقود والإمدادات الطبية لمعالجة ألف مريض من ضحايا الصدمات ومئة مريض يحتاجون إلى غسيل كلى".

وقال تيدروس إن مستشفى الشفاء يمتلك مجددا أربعين سريراً للجراحة والطب العام وقسماً للطوارئ وأربع غرف عمليات، بعدما كانت منظمة الصحة وصفت في منتصف ديسمبر وضعا مروعا في المستشفى، متحدثة عن مئات الجرحى يعالجون وهم ممددون أرضا، ونقل الأسوأ حالا منهم إلى مستشفى آخر تحت الخطر.