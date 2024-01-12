إندونيسيا وفيتنام تناقشان قضايا بحر الصين الجنوبي والطاقة خلال زيارة الرئيس الإندونيسي

زار الرئيس الإندونيسي العاصمة الفيتنامية هانوي الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره الفيتنامي حول الأمن البحري بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، والتعاون الثنائي وقضايا البيئة.

يهدف اللقاء إلى تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية بين هانوي وجاكرتا وسط نفوذ متزايد للصين في المنطقة.

أصدر الرئيس الفيتنامي فو فان تونغ بيانا بعد الاجتماع الذي ضمه هو والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أكد فيه على الحاجة إلى الاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

كما وقع وفدا البلدين وثيقة حول تعزيز التعاون بين مصايد الأسماك في البلدين ومذكرات تفاهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال الرئيس الفيتنامي إن حجم التبادل التجاري بين إندونيسيا وفيتنام زاد بنسبة ثلاثة وعشرين بالمائة ليسجل 14.1 مليار دولار العام الماضي، مشيرا إلى أن المستهدف هو رفع حجم التبادل ليصل إلى خمسة عشر مليار دولار سنويا.

قال ويدودو: اتفقنا على التعاون في مجال تحول الطاقة والاقتصاد الرقمي من أجل ازدهار شعوبنا والمنطقة.

كما أبرم البلدان اتفاقية تعاون بين صناعات صيد الأسماك في البلدين، بالرغم من عدم إعلان نص الاتفاقية.