سعيد الهاجري يترأس وفد الإمارات المشارك في المنتدى الاقتصادي الخريفي

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترأس وزير دولة، سعيد بن مبارك الهاجري، وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى الاقتصادي الخريفي 2026، الذي عُقد بتاريخ 28 أكتوبر بمدينة هو تشي منه في جمهورية فيتنام الاشتراكية.

وانعقد المنتدى تحت شعار «روح التعاون في العصر الجديد»، بهدف تعزيز مكانة فيتنام كمركز عالمي للاستثمار والابتكار، من خلال التعاون الدولي والحوار بشأن السياسات والنمو الذي تقوده بالتكنولوجيا.

وشهد المنتدى أكثر من 1500 مشارك، لمناقشة عدد من الموضوعات، من بينها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والنمو الأخضر والتصنيع المستدام والتمويل وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز نقل التكنولوجيا وتوسيع المركز المالي الدولي الفيتنامي في مدينة هو تشي منه.

وعقد الهاجري اجتماعات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الفيتناميين، من بينهم نائب رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة الشعبية لمدينة هو تشي منه، بمشاركة الرئيس التنفيذي لمجموعة النفط والغاز الفيتنامية (PVN).

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية فيتنام الاشتراكية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارات، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وألقى مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، عمران شرف، كلمة دولة الإمارات خلال الجلسة العامة رفيعة المستوى التي عُقدت تحت عنوان «تقارب محركات النمو العالمية الجديدة»، بحضور رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، لي مينه هونغ، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية.

وتناولت الجلسة آفاق النمو الاقتصادي العالمي، ودور الابتكار والتكنولوجيا في استحداث محركات جديدة للنمو، وأهمية تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاقتصادية لمواكبة التحولات العالمية.

كما شارك في جلسة حوارية بعنوان «أطر التعاون في عصر جديد»، والتي ركزت على استكشاف أطر التعاون الفعال بين الدول والمدن والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، بما يسهم في توظيف الفرص الجديدة في مجالات التكنولوجيا والتمويل والاستثمار. كما ناقشت الجلسة التحديات التي تحد من توسيع التعاون الثنائي، وسبل بناء أطر عملية لتعزيز الترابط في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاتصال المالي والاستثمار والتعاون على مستوى المدن، بما يدعم تحويل الشراكات الدولية إلى فرص استثمارية واقعية.