رئيس الوزراء الإسباني يجتاز أول تصويت سياسي مهم له بشق الأنفس

تمكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بشق الأنفس، من اجتياز أول تصويت برلماني مهم له منذ تشكيله الحكومة الجديدة، ما يبرز التحديات التي تواجه ائتلافه خلال السنوات الأربع المقبلة. ووافق النواب في البرلمان الإسباني، بأغلبية 172 صوتاً، مقابل 171 صوتاً، وامتناع سبعة نواب كتالونيين عن التصويت، بدلاً من دعم القانون، على اقتراح بتمديد حزمة مكافحة التضخم أول من أمس، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وكانت حكومة سانشيز قد أصدرت مرسوماً بشأن تمديد حزمة مكافحة التضخم في ديسمبر الماضي، والذي يتطلب موافقة البرلمان عليه، لإقراره. وتعين إجراء التصويت مرتين، بعدما انتهى التصويت في المرة الأولى بالتعادل النادر. وتُبرز نتيجة التصويت، الصعوبات التي يواجهها سانشيز في الفوز بدعم ما يصل إلى تسعة أحزاب في البرلمان المجزأ.

وأُعيد انتخاب سانشيز رئيساً للوزراء في نوفمبر الماضي، بدعم من ثمانية أحزاب، بما في ذلك الحزب الاشتراكي الإسباني الذي ينتمي إليه. وسيحتاج سانشيز إلى تحقيق التوازن بين مطالب حلفائه، لتمرير جميع التشريعات المهمة، بما في ذلك موازنة عام 2024، والتي من المتوقع صدورها خلال الأسابيع المقبلة. كما يتعين على سانشيز أن يتعامل مع المعارضة التي تسيطر على مجلس الشيوخ، وكذلك معظم الحكومات الإقليمية والمدن الكبرى.