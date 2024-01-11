نجل بايدن يمثل أمام محكمة في لوس أنجليس بتهمة الاحتيال الضريبي

يمثل هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن أمام محكمة في لوس أنجليس الخميس بتهمة احتيال ضريبي، في قضية محرجة لوالده الذي يستعد لمواجهة جديدة محتملة مع الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

وأصبح رجل الأعمال هانتر بايدن الذي انتقل إلى الرسم، هدفا للمعارضة الجمهورية التي تشير إلى إخفاقاته القانونية لتتهم - من دون أدلة حتى الآن - عائلة بايدن بأكملها بالفساد.

وأطلق الجمهوريون إجراءات عزل ضد جو بايدن لدوره المفترض في نشاطات ابنه التجارية المثيرة للجدل في أوكرانيا والصين.

وتعقد جلسة الاستماع الأولى لهانتر بايدن (53 عاما) في لوس أنجليس غداة جلسة برلمانية دعا نجل الرئيس نفسه إليها ليحتجّ على موقف الجمهوريين حياله.

ويسعى الجمهوريون إلى محاسبته بعدما رفض الشهر الماضي الإدلاء بشهادته حول ماضيه كرجل أعمال خلال جلسة استماع كان المقرر أن تكون مغلقة. وأكّد أنه لن يتحدث إلا إذا كانت الجلسة علنية.

ويشكل مثوله أمام المحكمة الخميس فصلا جديدا في هذا المسلسل.

ويحاكم نجل الرئيس بايدن بتسع تهم تتراوح بين التهرب الضريبي والبيانات الكاذبة.

ويشتبه القضاء الأميركي بأن هانتر بايدن "أنفق ملايين الدولارات على أسلوب حياة مكلف بدلا من دفع الضرائب المترتبة عليه"، كما ورد في لائحة الاتهام، التي تشير إلى تعاطيه المخدرات، فضلاً عن دفعه مبالغ مقابل الحصول على "مرافقة" وشراء سيارات وملابس فاخرة.

وقد يحكم على نجل الرئيس الأميركي بالسجن لمدة تصل إلى 17 عامًا في هذه القضية.

وهانتر بايد متهم في قضية أخرى في ولاية ديلاوير (شرق)، بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني. لذلك من المحتمل أن تتم محاكمته مرتين في عام 2024 بينما يحاول والده البقاء في الرئاسة لولاية ثانية.