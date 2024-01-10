سوناك يتعهد تعويض مدراء مكاتب بريدية سابقين دينوا خطأ بالسرقة في بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأربعاء عن قانون جديد ينص على "تبرئة ومنح تعويضات بشكل سريع" لمدراء فروع شركة خدمات البريد "بوست أوفيس" الذين تمت محاكمتهم ظلماً بتهمة السرقة، وذلك لإصلاح ما اعتبره "أحد أكبر الأخطاء القضائية" في تاريخ البلاد.

وبين عامي 1999 و2015، تمت مقاضاة نحو 700 من مديري فروع "بوست أوفيس"، مما دمّر حياة بعضهم، استناداً على معلومات من نظام الكمبيوتر هذا الذي قامت بتزويده شركة "فوجيتسو"، لكن ثَبُت بأنه يحتوي على عدد من "الأخطاء والعيوب".

وما كان من مديري "بوست أوفيس" الذين رفضوا الاعتراف بوجود مشاكل في البرنامج، إلا أن ألزموا مديري الفروع سداد العجز المحاسبي، مما أدى إلى إفلاس كثر منهم.

وقال سوناك أمام النواب "سنقدم قانوناً جديداً لضمان تبرئة وتعويض المدانين في فضيحة (البرنامج المحاسبي) هورايزون بسرعة".

واعتبر رئيس الحكومة المحافظة أن هذه القضية هي "أحد أكبر الأخطاء القضائية في تاريخ أمتنا".

واضاف سوناك أن "الأشخاص الذين عملوا بجد في خدمة السكان، تدمرت حياتهم وسمعتهم دون أن يكونوا قد ارتكبوا أي خطأ" مضيفاً "يجب أن ينال الضحايا براءتهم ويتم تعويضهم".

وسبق أن ألغِيَ 93 حكم إدانة في هذه القضية ودُفِع مبلغَ 21 مليون جنيه إسترليني كتعويضات للموظفين المتضررين.