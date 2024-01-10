رغم التقدم في العمر.. بوتين يرى نفسه مناسبا لرئاسة روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يخوض انتخابات رئاسية أخرى في مارس، إنه يعتبر نفسه مناسبا للمنصب رغم تقدمه في العمر.

وقال بوتين، الذي يبلغ 71 عاما اليوم الأربعاء، "أشعر بداخلي بالقوة والطاقة للعمل لإنجاز المهام التي تواجه البلاد".وأدلى بوتين بهذا التصريح خلال زيارة لمنطقة تشوكوتكا النائية في أقصى شرق روسيا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية تاس.

وشدد بوتين الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة على أنه "رجل ناضج بدنيا وذهنيا "، مشيرا إلى أنه يشعر مثل الأب الذي يفرح لنجاحات الآخرين في العائلة.

وتعد الزيارة للعاصمة الإقليمية أنادير إحدى الجولات التي قام بها الرئيس الروسي في إطار حملته الانتخابية.

وتفقد بوتين في أنادير، التي تشهد طقسا باردا طوال العام تقريبا، انتاج الطماطم في بيت زجاجي. ثم تحدث إلى المواطنين وألقى بعض الضوء على حياته الشخصية.

وتعهد الرئيس الروسي بالتصدي للمشاكل الإقليمية مثل قلة الرعاية للحوامل قبل وبعد الولادة في تشوكوتكا.