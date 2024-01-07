«البنتاغون» بلا وزير لأيام بعد دخول أوستن المستشفى للعلاج

ظل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في المستشفى اليوم الأحد ،حيث واجه انتقادات متزايدة من الحزبين لعدم إعلانه عن مضاعفات إجراء طبي اختياري لعدة أيام.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أوستن، أكبر مسؤول عسكري في الولايات المتحدة في وقت تتصاعد فيه التهديدات العالمية، وعضو رئيسي في مجلس الوزراء وشخصية حاسمة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قد ذهب إلى المستشفى من أجل علاج اختياري في أول يناير الجاري ولم يتواجد في وزارة الدفاع الأميركية ( البنتاغون)منذ ذلك الحين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في بيان اليوم الأحد إن أوستن "لا يزال في المستشفى"، ويتعافى بشكل جيد ولا يوجد تحديث حول موعد خروجه.

وأعلن البنتاغون عن علاج أوستن في مستشفى وولتر ريد مديكال سنتر يوم الجمعة، بعد أربعة أيام من نقله للمستشفى دون تقديم معلومات محددة حول طبيعة مرضه أو العلاج الذي تلقاه.

ولم يتحدث الرئيس جو بايدن وأوستن إلى بعضهما البعض ليومين بعد إخطار الرئيس يوم الخميس حول المسائل الصحية لأوستن، لكنهما تحدثا مساء السبت، وفقا لما نقلته بلومبرغ عن مصادر مطلعة .

وقال مسؤول أميركي على نحو منفصل إن الرئيس لديه كامل الثقة في وزير دفاعه.

وأثار غياب أوستن تساؤلات حول من في إدارة بايدن علم بغياب أوستن الذي يشرف على أكبر جيش في العالم.