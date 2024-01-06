ميقاتي: أي تفجير واسع في جنوب لبنان سيقود المنطقة إلى تفجير شامل

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم السبت، أن "أي تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة إلى تفجير شامل".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن ميقاتي قوله خلال استقباله اليوم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيروت :"نحن طلاب سلام لا دعاة حرب، ونتطلع إلى تحقيق الاستقرار ونقوم بالاتصالات اللازمة في هذا الصدد، لأن أي تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة الى تفجير شامل".

وشدد ميقاتي على "التزام لبنان تطبيق القرار الدولي رقم1701، وعلى أن التطبيق الكامل لهذا القرار يستوجب أولا وقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها".

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية إلى "العمل لإرساء حل شامل للقضية الفلسطينية عبر إعطاء الفلسطينيين حقوقهم العادلة".