مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بعد عملية دهس بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة إصابة أربعة إسرائيليين بجروح في عملية دهس بالسيارة نفذها فلسطيني قرب موقع عسكري في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا "شلّ حركة" المهاجم، بينما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل الشاب برصاص الجيش.

وقال الجيش في بيان "وقع هجوم دهسا بالقرب من موقع عسكري قرب مفرق أدورايم (مخيم الفوار)" جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

أضاف "قام الجنود الذين كانوا يعملون في المنطقة بشلّ حركة المهاجم "، موضحا أنه "تمّ نشر جنود إضافيين لتعزيز تواجد الجيش في المنطقة".

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية عن إصابة أربعة أشخاص في العشرينات من العمر بجروح، إصابة أحدهم متوسطة.

من جهتها، نقلت وزارة الصحة الفلسطينية عن الهيئة العامة للشؤون المدنية "مقتل الشاب عمرو عبدالفتاح أبو حسين برصاص الجيش الاسرائيلي عند مدخل واد الشاجنة شرق مدينة دورا في الضفة الغربية المحتلة".

وأوردت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية بأن "القوات الاسرائيلية أطلقت النار على شاب داخل مركبته... وتركته ينزف دون تقديم العلاج له".