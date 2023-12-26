الأول منذ بدء الحرب.. مصادر سودانية: لقاء محتمل بين البرهان وحميدتي الخميس

كشفت مصادر لقنا ة "سكاي نيوز عربية"، أن رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تلقى دعوة للقاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في جيبوتي، الخميس.

ووصلت الدعوة التي وجهتها الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في إفريقيا (إيغاد)، إلى البرهان، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيستجيب لها أم لا.

وفي حال نجاح الترتيبات، فإن اللقاء سيكون الأول بين الطرفين منذ بدء الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، منتصف أبريل الماضي.

ويأتي اللقاء المحتمل تنفيذا لمخرجات قمة الإيغاد، التي انعقدت في جيبوتي مطلع ديسمبر الجاري.

ومع دخول القتال بين الجيش والدعم السريع شهره التاسع واتساع رقعته، كثفت أطراف محلية ودولية وإقليمية دعواتها لإيجاد حل تفاوضي يوقف نزيف الخسائر التي بلغت أكثر من 12 ألف قتيل وفرار نحو 8 ملايين شخص من منازلهم.

وقبل أيام، كان حميدتي والبرهان أعلنا استعدادهما لإجراء المقابلة.

ورحبت أحزاب ودوائر سياسية بالخطوة المحتملة واعتبرتها السبيل الوحيد لحل الأزمة الحالية، ودعت لتسريع اللقاء من أجل تفادي المزيد من الخراب في السودان.