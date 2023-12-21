الأمم المتحدة تصف الحرب في السودان بـ"أكبر أزمة نزوح في العالم"

أدت الحرب التي اندلعت في 15 أبريل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى نزوح 7.1 مليون شخص، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الخميس، واصفة إياها بـ"أكبر أزمة نزوح في العالم".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن المعارك الأخيرة وسط البلاد أرغمت 300 ألف شخص على الفرار و"هذه العمليات الجديدة ترفع عدد النازحين إلى 7.1 مليونا"، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى البلدان المجاورة.