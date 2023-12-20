الكرملين: لا يوجد أساس لمفاوضات سلام مع أوكرانيا

قال الكرملين اليوم الأربعاء إنه لا يوجد حاليا أساس لمحادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا نظرا لعدم توفر أي من الشروط المسبقة لإجرائها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن أوكرانيا انسحبت من عملية التفاوض في عام 2022 "بناء على إصرار من بريطانيا" مما "حال دون" إجراء مفاوضات مع روسيا.

وتقول أوكرانيا إن السلام لن يقوم إلا على أساس انسحاب روسيا من كامل الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها منذ بدء الحرب في فبراير 2022.