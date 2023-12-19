تساؤلات حول وفيات غامضة في قاعدة عسكرية أميركية

تكررت حالات الوفاة الغامضة في قاعدة فورت جاكسون العسكرية الأميركية في كولومبيا بولاية ساوث كارولاينا الأمر الذي أثار التساؤلات.

وقالت مجلة "نيوزويك" الأميركية إن القاعدة شهدت حالتي وفاة في غضون أسبوعين، حيث عثر السبت الماضي على رقيب تدريب بالجيش الأميركي يدعى زاكاري ميلتون يبلغ من العمر 30 عاما ميتا في سيارته بعدما تغيب عن العمل.

وبحسب مسؤولي "فورت جاكسون" فإن أفراد خدمات الطوارئ الطبية أعلنوا وفاة ميلتون بعد وقت قصير من عثورهم عليه، وأضافوا أنه جرى إخطار أقاربه فيما يقوم قسم التحقيقات الجنائية بالجيش الأميركي بالتحقيق في وفاة ميلتون الذي كان يخدم في الكتيبة الأولى من فوج المشاة الرابع والثلاثين.

وتعد وفاة ميلتون هي حالة الوفاة الثانية التي تشهدها "فورت جاكسون" خلال الأسبوعين الماضيين حيث عثر أعضاء القاعدة في 8 ديسمبر على الرقيب ألين بيرترام (34 عاما)، من الكتيبة الثانية فوج المشاة الثالث عشر، ميتا بعد تغيبه عن العمل.

ووفقا للتقارير المحلية، كان بيرترام يقيم في "فورت جاكسون طوال الأشهر الـ18 الماضية وخدم في الجيش لمدة 12 عاما.

وتحقق شعبة التحقيقات الجنائية بالجيش في الحادث، لكنها قالت إنه لا توجد شبهة جنائية في وفاة بورترام.

وبهذا ترتفع حالات الوفاة في القاعدة العسكرية خلال عام 2023 إلى 3 حالات ففي 12 يونيو الماضي عثر على جثة الرقيب خايمي كونتريراس (40 عاما) بعد اختفائه أثناء تمرين تدريبي.

وقال مسؤولو "فورت جاكسون"، إن كونترايس كان موجودا على بعد حوالي 50 مترا خارج حدود الدورة التدريبية وقت وفاته.

ووفقا للموقع الإلكتروني للقاعدة، فإن فورت جاكسون هي مركز الإنتاج الرئيسي للتدريب القتالي الأساسي للجيش، حيث يقوم بتدريب ما يقرب من 50% من جميع الجنود الأميركيين الذين يدخلون الخدمة كل عام، من بينهم أكثر من 60% من جميع النساء اللاتي يدخلن الجيش كل عام.