رئيس روسيا يعتذر عن ارتفاع أسعار البيض ويتهم الحكومة بالفشل

اعتذر الرئيس فلاديمير بوتين، للروس عن ارتفاع أسعار البيض في البلاد، ووعد بأن الوضع سيتحسن.

وقال الرئيس "أنا آسف وأعتذر عن ذلك. هذا فشل في عمل الحكومة".

وبحسب الرئيس الروسي، فإن تكلفة البيض ارتفعت بسبب زيادة الطلب، لكن حجم الإنتاج لم يرتفع، وثانيا، لم يتم فتح الواردات في الوقت المحدد.

وقال "بالمناسبة، الآن، هناك عروض لواردات إضافية من تركيا (لحل أزمة ارتفاع أسعار البيض). فعلاقاتنا الاقتصادية تتطور بشكل جيد. كما هناك عروض لزيادة واردات البيض من دول أخرى أيضاً مثل بيلاروسيا".

وأكد بوتين أن الوضع سوف يتحسن، حيث أجرى بالفعل محادثة حول هذا الموضوع مع وزارة الزراعة.

ويلخص الرئيس فلاديمير بوتين "نتائج العام" في بلاده في الرابع عشر من ديسمبر، ويتم بث الحدث مباشرة عبر القنوات الرسمية.