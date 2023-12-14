جلس النواب الأميركي يوافق على فتح تحقيق لعزل بايدن

وافق مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الحزب الجمهوري ليل الأربعاء/الخميس على قرار لإضفاء الطابع الرسمي على فتح تحقيق يهدف لعزل الرئيس جو بايدن.

وجاءت الموافقة على القرار بتأييد 221 صوتا مقابل رفض 212 صوتا.

وصوت جميع ممثلي الحزب الجمهوري لإضفاء الطابع الرسمي على التحقيق.

ويدعو القرار إلى تحديد ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل بايدن.

ويبحث التحقيق فيما إذا كان الرئيس قد استفاد من تعاملات نجله التجارية الخارجية أو ما إذا كان قد أساء استخدام منصبه.

ووصف بايدن تصويت مجلس النواب بأنه "حيلة سياسية لا أساس لها".

وقال بايدن في بيان بعد وقت قصير من تصويت المجلس: "بدلا من فعل أي شيء للمساعدة في جعل حياة الأميركيين أفضل، فإنهم يركزون على مهاجمتي بالأكاذيب".

وأضاف: "بدلا من القيام بعملهم في العمل العاجل الذي يجب القيام به، فإنهم يختارون إضاعة الوقت في هذه الحيلة السياسية التي لا أساس لها والتي يعترف حتى الجمهوريون في الكونجرس بأنها غير مدعومة بالحقائق".