وزير الخارجية السعودي: وقف القتال في غزة ليس أولوية للعالم

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الجمعة في واشنطن إنه يتعين وقف القتال في غزة على الفور لكن الحكومات في أنحاء العالم لا تعتبر هذا أولوية فيما يبدو، وإنه يتعين أيضا وضع خارطة طريق موثوقة لإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف بن فرحان في مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء خارجية عرب ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "رسالتنا متسقة وواضحة ومفادها أننا نعتقد أنه من الضروري تماما إنهاء القتال على الفور".

ومضى يقول "إحدى الحقائق المثيرة للقلق في هذا الصراع هي أن إنهاء الصراع والقتال ليس الأولوية الرئيسية فيما يبدو" بالنسبة للعالم.

وأضاف "يتعين أيضا أن نرى تعزيزا كبيرا للمساعدات الإنسانية". وقال "من غير المقبول تقييد (المساعدات بسبب) عقبات بيروقراطية".

وقال روبرت وود، نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في وقت سابق اليوم إن الولايات المتحدة تدعم السلام الدائم في غزة بقوة لكن "لا نؤيد الدعوات لوقف إطلاق النار على الفور".

وأضاف وود "هذا لن يؤدي إلا إلى غرس بذور الحرب المقبلة لأن حماس لا ترغب في رؤية سلام دائم".