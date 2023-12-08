بوتين يعلن نيّته الترشح لولاية جديدة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حديث مع مجموعة من العسكريين خلال مراسم منحهم أوسمة البطولة في الكرملين اليوم، نيّته الترشح لولاية رئاسية جديدة.

وصرح الرئيس بوتين بنتيه الترشح، خلال حديثه مع بطل جمهورية دونيتسك الشعبية أرتيوم جوغا أثناء مراسم تكريمه وفريق من العسكريين بمناسبة عيد "بطل روسيا" اليوم في الكرملين.

وكانت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية قد أعلنت قبل قليل الـ15 والـ16 والـ17 من مارس المقبل أياما للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا إنه تم اعتماد قرار التصويت خلال ثلاثة أيام، نزولا عند مطالبات المواطنين لإتاحة وقت أطول للتصويت.

وجاء إعلان لجنة الانتخابات، غداة قرار مجلس الاتحاد الروسي تحديد الـ17 من مارس 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية.