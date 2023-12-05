غوتيريش يدعو إسرائيل إلى تجنيب المدنيين المزيد من المعاناة في غزة

كرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني مستدام في غزة والإفراج غير المشروط والفوري عن جميع الرهائن، حسبما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، في بيان.

وقال البيان إن غوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء استئناف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة "حماس"، يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل من غزة وتجدد العمليات البرية الإسرائيلية والغارات الجوية المكثفة، بشكل متزايد في جنوب القطاع.

وأضاف: "تواصل الأمم المتحدة مناشدة القوات الإسرائيلية لتجنب المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في غزة وتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة".

كما شدد الأمين العام على الحاجة إلى حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون الصحيون والصحافيون وموظفو الأمم المتحدة والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات، كما شدد على الحاجة إلى تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق وبشكل مستدام، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين أُمروا بالإخلاء ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه ولديهم القليل جداً مما يجعلهم على قيد الحياة.