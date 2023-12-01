ألمانيا تدعم محادثات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن دعم حكومة بلاده لبدء مفاوضات ضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، ورغبتها في دعم البلاد في الإصلاحات اللازمة.

وقال شولتس للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال محادثة هاتفية، إن مستقبل أوكرانيا يكمن في الاتحاد الأوروبي، وستواصل ألمانيا دعمها لأوكرانيا، بما في ذلك في القطاع العسكري، ضمن تنسيق وثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.

وتنتظر أوكرانيا حاليا، مثل جارتها مولدوفا، قراراً بشأن البدء في مفاوضات الانضمام.

وأوصت المفوضية الأوروبية بهذه الخطوة من حيث المبدأ قبل أسبوعين، لكن يتعين أن توافق عليها دول التكتل، ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرار في قمة عادية للتكتل منتصف ديسمبر الجاري.