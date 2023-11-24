الصليب الأحمر الدولي يؤكد إطلاق سراح 24 رهينة من غزة.. وإسرائيل تتسلّم 13 من المفرج عنهم

أكد الصليب الأحمر الدولي اليوم الجمعة إطلاق سراح 24 رهينة من غزة، فيما أكد مصدر أمني إسرائيلي تسلّم 13 رهينة من الإسرائيليين تمّ الإفراج عنهم.

وقال الصليب الأحمر الدولي اليوم أن فرقه بدأت تنفيذ عملية تستغرق عدة أيام ترمي إلى تسهيل إطلاق سراح ونقل الرهائن المحتجزين في غزة والمعتقلين الفلسطينيين.

وقال فابريتسيو كاربوني المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط "الألم العميق الذي يشعر به أفراد الأسر المنفصلين عن أحبائهم لا يوصف. نشعر بالارتياح لأن البعض سيجتمعون بعد معاناة طويلة".

وفي تل ابيب أكد مصدر أمني إسرائيلي الجمعة أن الأجهزة الأمنية للدولة العبرية تسلّمت 13 رهينة من الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم حركة حماس في قطاع غزة.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "الرهائن الإسرائيليين الـ13 موجودون الآن لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية"، بعدما تمّ الإفراج عنهم في اليوم الأول لسريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل وحركة حماس بعد أسابيع من الحرب.