الكرملين: رغبة "الناتو" في إقامة منطقة "شنجن عسكرية" في أوروبا تزيد التوتر

قال الكرملين اليوم الجمعة إن رغبة حلف شمال الأطلسي في وجود منطقة عسكرية في أوروبا ماثلة لمنطقة "شنجن" للسماح بتنقل وتحرك قوات الحلف المسلحة بحرية في أنحاء أوروبا للتصدي لروسيا زادت من التوتر وتعتبر مدعاة للقلق.

وشنجن منطقة تضم دول الاتحاد الأوروبي وتسمح لمواطني الدول الأعضاء بالسفر داخل المنطقة بحرية دون الحاجة إلى إبراز جوازات السفر أو الحصول على تأشيرة.

وقال اللفتنانت جنرال ألكسندر سولفرانك قائد القيادة اللوجستية لحلف شمال الأطلسي لرويترز في مقابلة نشرت أمس الخميس إنه يريد أن تقام مثل تلك المنطقة.

وأضاف أنه قلق من أن الكثير من الإجراءات الروتينية في أنحاء أوروبا تعرقل تحركات القوات وهي مشكلة قد تتسبب في تأخيرات كبيرة فيها إذا اندلع صراع مع روسيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا سترد على ذلك إذا صار المقترح واقعاً.