السيسي يعتبر "إحياء مسار حل الدولتين استنفد" ويدعو إلى "الاعتراف بالدولة الفلسطينية"
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة إن "إحياء مسار حل الدولتين فكرة استنفدت" داعيا إلى "الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وأكد الرئيس المصري لدى استقباله رئيسي الوزراء الإسباني والبلجيكي في القاهرة "إحياء مسار حل الدولتين فكرة استنفدت وقد لا يكون هو الأمر المطلوب" مشددا على ضرورة التحرك "للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها الامم المتحدة".
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