"حزب الله" يطلق صواريخ على إسرائيل بعد غارة جوية أسفرت عن مقتل 5 من كبار مقاتلي الجماعة

أطلقت جماعة حزب الله أكثر من 50 قذيفة على مواقع عسكرية في شمال إسرائيل اليوم الخميس، بعد يوم من غارة جوية إسرائيلية على منزل في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل خمسة من كبار مقاتلي الجماعة.

مثل موجات الصواريخ التي تم إطلاقها عبر الحدود واحدة من أعنف عمليات القصف منذ أن بدأ حزب الله مهاجمة المواقع الإسرائيلية بشمال اسرائيل في بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.

قال حزب الله إنه من خلال تصعيد عملياته على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية، فإنه يخفف الضغط على قطاع غزة، حيث خلف الهجوم الجوي والبري والبحري الإسرائيلي الساحق أكثر من 13300 قتيل فلسطيني وتسبب في دمار واسع النطاق بالقطاع المحاصر.

وقال حزب الله في سلسلة بيانات صدرت اليوم الخميس إن الصواريخ التي أطلقها تجاه المواقع الإسرائيلية شملت 48 صاروخ كاتيوشا تم توجيهها نحو قاعدة عسكرية إسرائيلية في عين زيتيم، على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب الحدود.

وقالت الجماعة إن مقاتليها ضربوا أيضا دبابات ومواقع كانت تتمركز فيها القوات الإسرائيلية.

وجاء إطلاق النار المكثف في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على منزل في بيت ياحون، وهي قرية في جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل خمسة من كبار المقاتلين، بمن فيهم عباس رعد، نجل رئيس كتلة حزب الله البرلمانية المكونة من 13 عضوا في لبنان، محمد رعد.