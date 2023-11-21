الصحة العالمية: خطط لإجلاء المرضى من 3 مستشفيات في غزة

قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن ثلاثة مستشفيات في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل طلبت المساعدة في إجلاء المرضى، مضيفا أنه الخطط بدأت لتلبية الطلب.

وتعرضت المستشفيات للقصف في الصراع بين إسرائيل وحركة (حماس)، وتوقفت جميع المستشفيات في الجزء الشمالي من القطاع عن العمل بشكل طبيعي على الرغم من استمرارها في إيواء بعض المرضى الذين لم يتمكنوا من الفرار وسكان غزة النازحين.

وقال المتحدث كريستيان ليندماير إن الإخلاء هو الملاذ الأخير.

وأوضح في مؤتمر صحفي بجنيف "إنه يحرم جميع سكان شمال (القطاع) من سبل الحصول على (الرعاية) الصحية". وقال إن المستشفيات الثلاثة هي مستشفى الشفاء، الذي تم إنقاذ مجموعة من الأطفال منه، والمستشفى الإندونيسي والمستشفى الأهلي. وأضاف "حتى الآن ما زال الأمر في مراحل التخطيط ولا يوجد المزيد من التفاصيل".

وفي المؤتمر الصحفي نفسه حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من خطر "تفشي الأمراض على نطاق واسع" الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات وفيات الأطفال في القطاع ذي الكثافة السكانية العالية حيث يتكدس آلاف الأشخاص في ملاجئ مكتظة.

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم اليونيسف "إذا استمرت القيود على حصول الأطفال على المياه والصرف الصحي في غزة وعدم كفايتهما، فسنشهد زيادة مأساوية، والتي يمكن تجنبها تماما، في عدد الأطفال الذين يموتون".