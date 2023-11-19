قصف إسرائيلي يتسبب في انقطاع خدمة الهواتف في جنوب لبنان

أعلنت شركة "ألفا" لتشغل شبكات الهاتف النقال في لبنان، اليوم الأحد ، تعرض إحدي محطاتها لقصف إسرائيلي في قضاء مرجعيون ما أدى إلى انقطاع الخدمة عن مناطق جنوبية.

وقالت شركة "ألفا"، في بيان صحافي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم : "تعرّضت محطة محيبيب الرئيسة في قضاء مرجعيون إلى تدمير جزئي نتيجة قصف إسرائيلي تعرّضت له".

وأضافت أن "هذه المحطة تغذّي بدورها محطات ألفا في ميس الجبل والدبية وحيان وحولا ومركبا، مما أدى إلى تعطّل المحطات الستة وانقطاع الخدمة عن كامل المناطق التي تتغذى من هذه المحطات".

ولفتت إلى أنها "تبقى على تنسيق كامل مع الجيش من أجل إيجاد الظرف المناسب لإصلاح محطة محيبيب، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع عند الحدود".