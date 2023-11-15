اسرائيل تطلق عملية "دقيقة واستهدافية " داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة

أعلنت إسرائيل اليوم دخول قواتها مستشفى الشفاء في غزة، وهو موقع مواجهة ممتدة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد حاصر المجمع في إطار هجومه البري ضد حماس، متهما الحركة بإخفاء مقار قيادتها داخل مجمع المستشفى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم ، أن قواته تنفذ عملية دقيقة ضد حماس في منطقة محددة من المجمع، في الوقت الذي تتخذ خطوات لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

وتتهم إسرائيل حماس باستخدام المستشفيات كملاذ لمقاتليها، زاعمة أن حماس أقامت مركز قيادتها الرئيس داخل وتحت مستشفى الشفاء، الأكبر في المنطقة المحاصرة، وهو ما ينفيه العاملون في المستشفى وحماس.

وذكر مسؤولون بوزارة الدفاع الإسرائيلية أيضا أنهم سيسمحون بدخول شحنات الوقود إلى قطاع غزة للعمليات الإنسانية. وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) أن احتياطياتها من الوقود في غزة نضبت يوم الثلاثاء.

وكانت إسرائيل قد رفضت السماح بدخول شحنات الوقود إلى غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل والذي أدى إلى اندلاع الحرب، قائلة إن الحركة ستحول أي وقود للاستخدام في هجماتها ضد اسرائيل.

وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء أن القتال بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة أدى إلى فرار 200 ألف شخص جنوبا خلال الأيام العشرة الماضية.