"الصحة العالمية" تفقد الاتصال بطواقم مستشفى الشفاء في غزة بعد مداهمته

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن المنظمة فقدت الاتصال بالطواقم الطبية في مستشفى الشفاء بقطاع غزة بعد أن بدأت القوات الإسرائيلية مداهمة المنشأة.

وأضاف على منصة إكس "تقارير التوغل العسكري في مستشفى الشفاء مقلقة للغاية".

وتابع قائلاً: "فقدنا الاتصال مجددا بالطواقم الطبية في المستشفى. نحن قلقون للغاية على سلامتهم وسلامة مرضاهم".

وفي تصريحات منفصلة، ​​قال منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، إنه "شعر بالفزع" من التقارير عن المداهمات.

وكتب على منصة إكس اليوم الأربعاء "حماية الأطفال حديثي الولادة والمرضى والطاقم الطبي وجميع المدنيين يجب أن تطغى على جميع المخاوف الأخرى".

وأضاف "المستشفيات ليست ساحات قتال".

وذكر شهود أن القوات الإسرائيلية دخلت مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، اليوم وتفتش غرفه وقبوه.