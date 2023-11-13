انسحاب المرشح الجمهوري تيم سكوت من انتخابات الرئاسة الأميركية

انسحب السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا تيم سكوت، من الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري عام 2024.

وكان عضو الكونغرس عن ولاية كارولينا الجنوبية، قد أعلن ترشحه في مايو الماضي. ولكن فرص نجاحه كانت ضئيلة منذ البداية، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتقدم بفارق كبير بين أنصار الحزب الجمهوري.

أما بالنسبة للديمقراطيين، فإن الرئيس الأميركي جو بايدن سوف يترشح لإعادة انتخابه، ومن غير المرجح أن يواجه أي منافسة جدية من داخل حزبه بصفته هو من يشغل المنصب.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر 2024.