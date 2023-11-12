إقالة رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن وتعيين نذير العرباوي خلفا له

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم السبت رئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمن وعين بدلا منه رئيس ديوان الرئاسة نذير العرباوي في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم واقتراب الانتخابات الوطنية العام المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في بيان، يوم السبت، إنه بعد أكثر من عامين في منصبه، أقال الرئيس أيمن بن عبدالرحمن وعين بدلا منه نذير العرباوي، حليف تبون والذي يرأس ديوان الرئاسة منذ مارس.

تأتي إقالة بن عبدالرحمن، بعد ثلاث سنوات من تولي تبون السلطة كأحدث تعديل وزاري في شمال إفريقيا. ففي أغسطس، أقال الرئيس التونسي رئيس وزرائه، فيما أقيل رئيس شركة النفط الجزائرية القوية التي تديرها الدولة وثمانية من نواب الرئيس قبل عدة أسابيع.

بالنسبة لتبون، يأتي تغيير رئيس الوزراء في وقت تواجه فيه الجزائر توترات اقتصادية واقتراب موسم الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وكان العرباوي، رئيس الوزراء الجديد، لاعب في المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد ثم انتقل إلى السلك الدبلوماسي في البلاد، ليشغل منصب سفير الجزائر في مصر والأمم المتحدة.