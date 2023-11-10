منظمة الصحة العالمية: 20 مستشفى في غزة خرجت تماماً عن الخدمة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزة، ومستشفى آخر به أطفال متصلون بأجهزة إعاشة تعرضا للقصف اليوم الجمعة ، مضيفة أن 20 مستشفى في غزة خرجت تماماً الآن عن الخدمة.

وقالت المتحدثة مارجريت هاريس لدى سؤالها عما قالته وزارة الصحة في غزة عن تنفيذ إسرائيل لضربة جوية على ساحة مستشفى الشفاء: "نعلم بالفعل أنه يتعرض للقصف، وهناك أيضاً قصف شديد يتعرض له مستشفى الرنتيسي، الوحيد الذي يقدم خدمات طب الأطفال في شمال غزة".

وأضافت هاريس في مؤتمر صحافي، أن مستشفى الرنتيسي به أطفال متصلون بأجهزة إعاشة ويخضعون لغسل الكلى، ومن المستحيل إجلائهم بأمان.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لاركه، خلال المؤتمر الصحافي، إن بعض المشكلات واجهت إدخال المساعدات إلى غزة من خلال معبر رفح مع مصر، مضيفاً: "لا يمكننا التوجه إلى شمال غزة في المرحلة الحالية، وهذا أمر محبط بشدة لأننا نعلم أن هناك مئات الآلاف ما زالوا في الشمال".

وتابع: "إذا كان هناك جحيم على الأرض اليوم، فإن اسمه شمال قطاع غزة... إنها حياة الخوف في النهار والظلام في الليل، فماذا تقول لأطفالك في مثل هذا الموقف؟"، وحث لاركه إسرائيل على إعادة فتح معبر كرم أبو سالم للسماح بمرور مزيد من المساعدات.