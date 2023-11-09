البيت الأبيض: إسرائيل تبدأ هدنة لـ4 ساعات اليوم في شمال غزة

قال البيت الأبيض إن إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة مدتها أربع ساعات اليوم الخميس في شمال قطاع غزة من أجل السماح للسكان بالابتعاد من مناطق أعمال القتال.

ووصف البيت الأبيض ذلك بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن للصحافيين اليوم الخميس أنه يسعى لوقف القتال ثلاثة أيام في غزة ولمدة أطول من ذلك كثيرا ليتسنى إخراج الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

من جهته قال المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي، جون كيربي إنه سيتم الإعلان عن فترات التوقف المؤقتة مسبقا قبل 3 ساعات من بدايتها.

وقال كيربي إن ذلك سيسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومساعدة المدنيين على عدم تعرضهم لأذى.