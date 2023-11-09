الجامعة العربية: قمة الرياض ستعبر عن الموقف العربي من الحرب الإسرائيلية

بدأ وزراء الخارجية العرب، اليوم الخميس، اجتماعهم للإعداد والتحضير للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمقرر عقدها بعد غد السبت في الرياض، بناء على طلب فلسطين والسعودية.

ويبحث الاجتماع الذي يعقد برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ومشاركة وفود وزارية من الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، سبل وقف الحرب في قطاع غزة.

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريح اليوم، إن الاجتماع مخصص لتحضير مشروع القرار الذي سيعرض على القادة العرب المتعلق بالبند الوحيد على جدول الأعمال وهو الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضاف زكي أن "مشروع القرار، الذي سيصدر في ختام القمة، سيعبر عن الموقف العربي الجماعي من الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وكيفية التحرك العربي على الساحة الدولية لوقف العدوان ودعم فلسطين وشعبها وإدانة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه".