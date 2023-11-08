فرنسا: تحسن الوضع الإنساني في غزة مصلحة للجميع "بمن فيهم إسرائيل"

اعتبرت فرنسا، الأربعاء، أن الجميع لهم "مصلحة" في تحسن الوضع الانساني في غزة "بمن فيهم إسرائيل"، وذلك عشية مؤتمر تنظمه باريس حول هذا الموضوع.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية للصحافيين أن الحكومة الإسرائيلية، لن تكون حاضرة في هذا "المؤتمر الإنساني" الذي يعقد صباح الخميس في قصر الإليزيه، لكن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تحدث الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وسيتحدث معه مجددا بعد انتهاء المؤتمر.

كما تحدث الرئيس الفرنسي هاتفيا، الثلاثاء، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حسبما أشارت وكالة "فرانس برس".

وتابع قصر الإليزيه الذي نظم المؤتمر على عجل على هامش منتدى باريس حول السلام الذي ينظم سنويا بمبادرة من ماكرون "هناك اليوم ضرورة إنسانية ملحة في غزة فيما تواصل اسرائيل عملياتها لمكافحة الإرهابيين".