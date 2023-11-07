الأمم المتحدة: الخدمات في قطاع غزة تقترب من "نقطة الانهيار"

قال ينس ليرك، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء، إن الخدمات في قطاع غزة تقترب من "نقطة الانهيار" بدون إمدادات الوقود، مضيفاً أنه لم تكن أي من شاحنات الإغاثة التي دخلت القطاع، وعددها 569 حتى الآن، تحمل وقوداً.

إلى ذلك، أعلن مكتب فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنه سوف يتوجه إلى الشرق الأوسط من أجل إجراء جولة من المباحثات الدبلوماسية.

وقال تورك في بيان: "لقد كان شهراً مليئاً بالمذابح والمعاناة المستمرة وإراقة الدماء والدمار والغضب واليأس"، مضيفاً أن "انتهاكات حقوق الإنسان تعد سبب هذا التصعيد، وتقوم حقوق الإنسان بدور محوري في التوصل لسبيل للخروج من دوامة الألم هذه".