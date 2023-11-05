الحكومة الفلسطينية تدين التصريحات الإسرائيلية حول ضرب غزة بقنبلة نووية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصريحاً لوزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بشأن ضرب قطاع غزة الفلسطيني بقنبلة نووية.

واعتبرت الوزارة في بيان صحافي هذه التصريحات إعلاناً صريحاً وإقراراً واضحاً بما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وتحديداً المذابح التي ترتكب يومياً ضد المدنيين في قطاع غزة، وانعكاساً واضحاً لحملات التحريض التي ينادي بها أركان الحكم في إسرائيل لتدمير قطاع غزة وتهجير سكان.

وأضافت الوزارة أن دعوات الوزير الإسرائيلي هي امتداد للمواقف والسياسة الإسرائيلية التي تنكر وجود الشعب الفلسطيني على أرضه وترفض الاعتراف بحقوقه وتتهرب من دفع استحقاقات السلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الوزارة أن "هذه التصريحات تترجم حرب الإبادة التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة منذ 30 يوماً".

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليق مشاركة وزير التراث في اجتماعات حكومته حتى إشعار آخر، وذلك بعد التصريح الذي أيد فيه إلقاء قنبلة نووية على غزة، وقال فيه لإذاعة "كول بِراما" الإسرائيلية إنه غير راضٍ عن الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يدعو إلى إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة لقتل الجميع، رد إلياهو: "هذا أحد الخيارات".

وسارع مكتب نتنياهو إلى الرد على تصريحات الوزير، واصفاً إياها في بيان بأنها "بعيدة عن الواقع"، وبعد الضجة التي أثارتها تصريحات إلياهو، قال الوزير عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إن تصريحاته كانت "مجازية".